Vita da fonico

L'esperienza di Stefano Romoli: di formazione musicista, cambia diversi lavori, in ambiti diversi, prima di decidere per il grande passo e aprire uno studio di registrazione a Ellera di Corciano, dove lavora come fonico. Ma che cosa fa, di preciso, un fonico? E perché nello studio di registrazione c'è anche una scuola di musica? Il progetto di Stefano prevede di creare un ecosistema musicale che possa alimentarsi, formando nuovi musicisti e nuove band.

Servizio di Lorenzo Materazzini, montaggio di Lorenzo Papi