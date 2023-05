XII edizione delle Mini Olimpiadi

Salto in lungo; staffetta; corsa; corsa di resistenza; lancio del vortex. Sono cinque le specialità su cui oltre 500 alunni, provenienti da 10 istituti di Umbria e Toscana, si sono cimentati nella XII edizione delle Miniolimpiadi, presso l'impianto sportivo belvedere a città di castello, che ha visto gareggiare, come da tradizione, anche i genitori. La manifestazione, nell'ambito del progetto Crescere in Movimento, organizzato dalla Rete Liberi di Educare, quest'anno ha coinvolto, oltre alle classi quarte, anche le classi terze. Prima regola: divertirsi. Lo sport soprattutto come dimensione di socialità: una lezione che i giovani partecipanti hanno compreso perfettamente.

Servizio di Lorenzo Materazzini, montaggio di Walter Pasqualini, con le interviste ad alcuni alunni, all'organizzatore Stefano Quadraroli e all'insegnante Linda Tarducci.