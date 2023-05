Le previsioni per il fine settimana

Si prospetta un fine settimana di tempo in prevalenza stabile anche se non sempre soleggiato, con temperature in aumento su valori gradevoli. Dal Nord Africa un’alta pressione, un promontorio anticiclonico, si spingerà fin sul Mediterraneo Occidentale, però già da domenica inizierà ad indebolirsi per l’avvicinamento da ovest di una perturbazione atlantica. In tendenza, per la prossima settimana, saremo interessati da altre perturbazioni atlantiche con nubi e piogge. Vediamo ora il dettaglio per oggi: sarà una giornata di bel tempo con velature e sottili stratificazioni nuvolose innocue. Le temperature massime aumenteranno ulteriormente, su valori anche superiori alle medie del periodo, con venti deboli in prevalenza settentrionali. Per domani un tempo molto simile, con della nuvolosità che a tratti potrà essere anche più consistente, ma con basso rischio di precipitazioni. Le temperature aumenteranno leggermente e i venti saranno deboli in prevalenza occidentali. Domenica la nuvolosità tenderà ad aumentare, specie nella seconda parte della giornata, quando saranno possibili delle precipitazioni isolate, più probabili sui settori appenninici. Le temperature saranno stazionarie, con venti sud-occidentali deboli o moderati.