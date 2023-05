Le previsioni del tempo

Il tempo resta ancora instabile sulla nostra penisola e su parte dell’Umbria, in particolare sulle aree più interne e montuose. Infatti il minimo di bassa pressione, che si sta allontanando progressivamente verso sud, continua a richiamare correnti in prevalenza orientali anche sulla nostra regione, con nubi e precipitazioni che al Centro interessano però principalmente le regioni adriatiche. Di conseguenza sull’Umbria verranno interessate maggiormente da nuvolosità e precipitazioni le aree più interne e l’Appennino. Questa mattina il cielo appare irregolarmente nuvoloso e sono presenti delle precipitazioni da isolate a sparse sulle zone appenniniche che tenderanno ad estendersi anche agli altri settori umbri, specie nella seconda parte della giornata. Sull’Umbria sudorientale ci sarà anche il rischio per qualche breve e isolato temporale. Tendenza a miglioramento in serata. Le temperature scenderanno leggermente, con venti settentrionali o nord-orientali fino a moderati. Domani tempo migliore con residua instabilità sulle aree interne e appenniniche dove non saranno da escludere delle isolate precipitazioni al mattino. Temperature stazionarie, con venti moderati nord-orientali, localmente forti sui rilievi.