Le previsioni del tempo

Il netto miglioramento delle condizioni atmosferiche sull’Umbria è conseguenza diretta dell’allontanamento del vortice depressionario che continua ad interessare parte delle regioni meridionali. Le regioni centro-settentrionali, compresa l’Emilia Romagna duramente colpita dalle piogge alluvionali dei giorni scorsi, sono ormai libere dalle nubi e dalle precipitazioni. Oggi e nei prossimi giorni la nostra regione vedrà un tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con temperature in aumento. Quella di oggi, perciò, sarà una giornata di bel tempo con poche nubi, in temporaneo e parziale aumento nel primo pomeriggio, soprattutto sull’Appennino. Le temperature massime aumenteranno sensibilmente, su valori in linea con le medie del periodo, prossime ai 20°C sulla collina, come a Perugia, superiori sulle pianure, fino ai 24-25°C di Terni. I venti soffieranno fino a moderati nord-orientali, in attenuazione da questa sera. Domani bel tempo con transito di velature e sottili stratificazioni nuvolose. Le temperature massime aumenteranno ulteriormente, con venti deboli in prevalenza settentrionali.