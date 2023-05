Le previsioni per il finesettimana

La pressione atmosferica è in aumento per l’espansione dell’alta pressione delle Azzorre dall’Atlantico verso l’Europa Centrale e il Mediterraneo Occidentale. Perciò il tempo sarà più stabile anche sull’Umbria, anche se solo temporaneamente. Infatti, già a partire da domenica, infiltrazioni di aria fresca in quota instaureranno condizioni di nuovo favorevoli al ritorno dell’instabilità pomeridiana. Nelle prossime ore le foschie presenti sulle nostre pianure si saranno completamente dissolte lasciando spazio ad un ampio soleggiamento. Nel pomeriggio formazione di nubi innocue sull’Appennino e sui monti meridionali dell’Umbria dove, però, non sarà del tutto da escludere la possibilità per qualche breve e isolato rovescio. Le temperature oggi aumenteranno leggermente, con venti nord-orientali deboli o moderati. Domani foschie al primo mattino, poi prevalenza di sole con qualche nube pomeridiana in montagna. Le temperature saranno pressoché stazionarie, con venti deboli o moderati nord-orientali. Infine domenica bel tempo al mattino, poi nuvolosità in aumento e rischio per qualche isolato rovescio in montagna sull’estremo sud dell’Umbria. Le temperature diminuiranno leggermente, con venti deboli nord-orientali.

previsioni di Massimiliano Santini di Rai Meteo