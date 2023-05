Le previsioni per oggi

Ieri pomeriggio l’instabilità ha interessato nuovamente parte dell’Umbria, con fenomeni sparsi, anche a carattere temporalesco e con locali grandinate. La situazione non cambierà molto tra oggi e domani, quindi con ancora delle precipitazioni, oggi soprattutto sull’Umbria Meridionale ed Orientale, domani un po’ su tutta la regione. Tra venerdì e sabato tempo più stabile. Questa mattina abbiamo ancora delle foschie sulle pianure, in dissolvimento, con un cielo poco nuvoloso. Nubi in rapido aumento a fine mattinata sull’est della regione, con conseguenti rovesci di pioggia e temporali nelle ore successive che, nel pomeriggio, potranno interessare, oltre alle aree orientali ed appenniniche, anche il sud dell’Umbria e, in modo più occasionale ed isolato, anche altre zone della regione. Tempo migliore ovunque in serata. Le temperature saranno stazionarie, con venti deboli variabili, anche forti in caso di fenomeni intensi. Domani dinamica simile, ma nubi e precipitazioni verranno trascinate verso ovest dalle correnti orientali in quota, quindi si trasferiranno rapidamente verso Toscana e Lazio, attraversando l’intera Umbria. Le temperature aumenteranno leggermente, con venti nord-orientali fino a moderati.

previsioni di Massimiliano Santini di RAI Meteo