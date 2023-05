Le previsioni del tempo

La zona di bassa pressione, responsabile della nuvolosità e dei fenomeni sparsi dei giorni scorsi, tende lentamente ad allontanarsi verso sudest, con il proprio centro ormai collocato tra le regioni meridionali e la Grecia. Nel suo moto antiorario continua però a produrre ed inviare dei corpi nuvolosi da nordest fin sul versante adriatico peninsulare, con ancora delle piogge che oggi, specie al mattino, potranno interessare marginalmente l’Umbria, con tendenza poi ad ulteriore miglioramento domani. Questa mattina il cielo è molto nuvoloso sui settori orientali e settentrionali della nostra regione, dove persiste ancora la possibilità per qualche rovescio di pioggia. Fenomeni che, in modo piuttosto isolato, nelle ore centrali della giornata potranno interessare anche altre zone dell’Umbria, con tendenza però a miglioramento nel pomeriggio e in serata, quando avremo anche delle schiarite. Le temperature oggi saranno quasi stazionarie o in leggero rialzo, con venti moderati nord-orientali, localmente più forti sui rilievi. Domani bel tempo con poche nubi e prevalenza di sole, salvo residua nuvolosità sull’Appennino. Le temperature massime aumenteranno decisamente, con venti fino a moderati nord-orientali.

previsioni di Massimiliano Santini di RAI Meteo