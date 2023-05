Tavolo in Regione per la vertenza Tct

L'ultima mediazione possibile, per salvare i 51 posti di lavoro della Tct di Terni, al momento non sembra funzionare. Dal tavolo in Regione con l'assessore allo sviluppo economico Fioroni - riportano le segreterie provinciali dei sindacati metalmeccanici - solo impegni verbali ma nessun elemento di concretezza sulla questione più importante: le prospettive di ricollocamento.

I lavoratori sono stati licenziati in blocco dall'azienda che taglia e commercializza tubi per la Ast. L'attività si è fermata nonostante un contratto con l'Acciaieria fino a marzo 2024. I rapporti tra Ast e Tct, di proprietà dell'imprenditore gino timpani, sono tesi da tempo. Più volte, prima che venisse aperta la procedura di licenziamento collettivo, si era cercata la mediazione del prefetto di Terni. Ora può intervenire soltanto la politica per cercare di ridurre al minimo l'impatto occupazionale di questa vertenza. Il tavolo sarà riconvocato dopo che si svolgerà un nuovo incontro fra organizzazioni sindacali, Confindustria e la proprietà di Tct.

Servizio di Riccardo Milletti, montaggio di Luca Ciurnelli