A Umbertide conferma piena a destra

Luca Carizia ha di nuovo piantato la bandiera del centrodestra nell'ex piccola Stalingrado umbra. Il sindaco uscente ha sconfitto lo sfidante di centrosinistra Sauro Anniboletti in 16 sezioni elettorali su 18. E se a Umbertide la sfida è stata piuttosto serrata, nelle frazioni il centrodestra ha dominato: 72% a Calzolaro, 61 a Montecastelli, 59 a Pierantonio, il paese colpito dal terremoto del 9 marzo e bacino di voti per la vicesindaca uscente Annalisa Mierla, recentemente passata a Fratelli d'Italia. Insieme a Mierla sono certe le riconferme in giunta del leghista Francesco Cenciarini e di Alessandro Villarini, che ha corso con la civica Carizia sindaco.

Al centrosinistra, e al Partito Democratico in particolare, non resta che l'opposizione, per superare le divisoni che 5 anni fa hanno portato alla sfiducia dell'allora sindaco Marco Locchi e al commissariamento del comune. Divisioni che la candidatura autorevole di Sauro Anniboletti, medico in pensione, non è riuscita a superare.

Nel servizio di Riccardo Milletti, montato da Renzo Matteucci, le voci della vicesindaca Mierla e del candidato Anniboletti