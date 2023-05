Concorsopoli, chiesta la conferma delle condanne per Duca e Pacchiarini

Emilio Duca e Diamante Pacchiarini insieme in corte d'appello. Gli ex direttori dell'ospedale di Perugia sono stati condannati in primo grado in due distinti giudizi con rito abbreviato, nati dall'inchiesta Concorsopoli. Procedimenti che ora vengono trattati e andranno a sentenza congiuntamente.

Nella sua requisitoria il sostituto procuratore generale Claudio Cicchella ha chiesto la conferma delle pene inflitte in primo grado con una sentenza - ha sostenuto in aula - basata su un quadro probatorio schiacciante. Duca era stato condannato a 3 anni per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione a diverse procedure di selezione dell'ospedale. Per Pacchiarini, ex direttore sanitario, la pena era stata di due anni e otto mesi e la sentenza aveva riconosciuto, oltre a quelli di falso e abuso d'ufficio, il reato di associazione a delinquere. Lo stesso contestato, nel procedimento principale ancora in corso, ai politici Catiuscia Marini, Gianpiero Bocci e Luca Barberini.

In aula è stato trattato il procedimento a carico di Emilio Duca, difeso da Francesco Falcinelli, che ha ricordato la correttezza dell'operato dell'ex numero uno dell'ospedale e la sua azione per risolvere i gravi problemi di personale.

Diamante Pacchiarini, difeso da Maria Mezzasoma, ha professato in aula la sua innocenza, negando l'esistenza di qualsiasi associazione a delinquere all'interno dell'ospedale. “Sono stato condannato soprattutto perché avrei chiesto informazioni sulle indagini in corso - ha detto - quando in ospedale non si parlava d'altro”. La discussione è stata rinviata al 18 luglio, data nella quale potrebbe arrivare il pronunciamento della corte.

