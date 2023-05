In crescita la coltivazione di colza in Umbria

Cacciano, piccola frazione nelle campagne di Todi. Nell'azienda a conduzione familiare di Emanuele Ciucci, dove l'agricoltura di precisione è realtà già da anni, si coltivano 15 ettari di colza. La pianta dalla quale si ricava olio per uso alimentare o per la produzione di biodiesel è diffusa solo al centro nord. Nella nuova politica agricola comunitaria l'Italia ha previsto pagamenti accoppiati per la produzione di colza con un importo di 100 euro per ogni ettaro coltivato.

il servizio di Riccardo Milletti, montaggio di Francesco Saito