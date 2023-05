Truffe "romantiche": 18 indagati

In due anni sono riusciti a guadagnare oltre un milione di euro con le cosiddette truffe romantiche, ingannando decine di donne in Italia e in altri paesi europei.

Sono 18 gli indagati nell'inchiesta della procura di Spoleto che ha portato a perquisizioni in 8 regioni italiane e che contesta il reato di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio.

Le indagini del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Umbria della polizia, sono partite dalle querele di vittime umbre della truffa. La rete criminale era articolata in due livelli. Il primo, fortemente gerarchizzato, operava in Nigeria e in altri paesi dell'Africa centro occidentale creando falsi profili social per adescare le vittime. Al secondo livello i riciclatori di denaro che fornivano il proprio conto corrente per far confluire le transazioni illecite in cambio di una percentuale stabilita.

Le vittime, simulando una relazione, venivano convinte a versare somme di denaro al loro amante virtuale, per le sue necessità o per presunti problemi da risolvere. In caso di rifiuto si procedeva a vere e proprie estorsioni, con la minaccia di pubblicare foto o video intimi.

Le indagini si sono avvalse dei canali di cooperazione Europol e Interpol e hanno coinvolto Poste italiane e diversi istituti di credito che hanno fornito ai poliziotti i riscontri necessari per individuare la catena di trasferimenti di denaro originata dalle truffe



