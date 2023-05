In marcia per la pace con 71 università e 119 scuole

Adesioni da 71 università e ben 119 scuole alla Marcia della pace Perugia-Assisi in programma domenica. Rappresentano tutte le regioni italiane tranne la Valle d'Aosta e con i loro studenti saranno le assolute protagoniste di questa edizione intitolata "trasformiamo il futuro".

Studenti protagonisti anche sabato ad Assisi, per il meeting nazionale delle scuole "Sui passi di Francesco" con oltre duemila presenze. In marcia, domenica, dai giardini del frontone di Perugia fino alla Rocca Maggiore di Assisi, per invocare la pace in Ucraina e in tutti gli altri paesi del mondo teatro di feroci conflitti, per chiedere che i governi affrontino la crisi climatica, per dire no ai femminicidi e ad ogni forma di violenza. Concluderà la marcia, ad Assisi, l'appello corale alla pace del grande paroliere Alessandro Bergonzoni.

Servizio di Riccardo Milletti