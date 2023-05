Le piogge di maggio rianimano il lago Trasimeno

Gennaio e maggio. Sono i due mesi di questo 2023 con precipitazioni nettamente sopra la media storica, che hanno in parte rianimato il Trasimeno. Oggi, a Monte del Lago, il livello è di 99 centimetri sotto lo zero idrometrico. Esattamente lo stesso del maggio 2022 che fu però seguito da un'estate con siccità record che fece precipitare il livello, a fine settembre, a meno un metro e sessanta. Si spera quindi in nuove precipitazioni per scongiurare un'estate come quella dell'annus horribilis 2022.

Nel servizio di Riccardo Milletti, l'intervista al dirigente della Regione Sandro Costantini. Montaggio di Walter Pasqualini.