Al carcere di Sabbione aggredita un'infermiera

Ennesima aggressione nel carcere di Terni, vocabolo Sabbione. E' rimasta ferita un'infermiera mentre stava distribuendo i farmaci. Un detenuto straniero ha colpito la sanitaria con un pugno allo zigomo, scaraventandola a terra. Necessario il trasporto d'urgenza in ospedale. La denuncia arriva dal Sappe, il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria. Solo qualche giorno prima un'altra situazione di forte crisi, un recluso stavolta italiano per futili motivi ha tentato di colpire un poliziotto.

Un'emergenza dietro l'altra; sotto organico e provati da turni di 10-12 ore al giorno, gli agenti in servizio nella casa circondariale di Terni chiedono un'immediata applicazione dell'articolo 14 bis dell'ordinamento penitenziario, che prevede restrizioni adatte a contenere i soggetti più pericolosi. E, sostengono i rappresentanti sindacali del Sappe, sarebbe utile dotare la polizia penitenziaria di un taser, una pistola elettrica per difendersi dalle azioni violente da parte dei reclusi.

Servizio di Giulia Monaldi, montaggio di Giorgio Belli