A Terni attività in piscina gratuite per disabili

In acqua sono meno evidenti le differenze. L'assenza di gravità dovuta al galleggiamento facilita il movimento, e lo rende più fluido. Il progetto “E-stiamo in acqua” è stato messo a punto dall'associazione famiglie di disabili Afad di Terni. Una attività importantissima per chi ha deficit motori e intellettivi.

Le attività, che sono gratuite, si svolgono alla piscina di viale Trieste e alla Tonic di Borgorivo. Importante il contributo della Fondazione cassa di risparmio, grazie alla quale l'iniziativa è stata possibile. Gli utenti lavorano con un rapporto di 1 a 1, piccoli gruppi e inserimenti nei gruppi nuoto. L'Afad ha donato due sollevatori, uno per il piano vasca e uno per gli spogliatoi.

Nel servizio di Giulia Monaldi, le interviste a Delfina Dati, presidente Afad; Veronica Carosi Angeli, terapista tma; Samuela Fortunati, mamma; Fabrizio Rossi, gestore piscina viale Trieste. Montaggio Gabriele Liberati.