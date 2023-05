Pediatri: carenza solo in alcune aree, dati migliori rispetto a quelli nazionali

Un cane che si morde la coda, c'è carenza di medici pediatri, a fronte di un calo demografico consistente, e gli specialisti che vanno in pensione non vengono sostituiti nelle zone cosiddette carenti. Il pediatra di libera scelta è il medico che assiste i bambini da 0 a 14 anni, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Gratuitamente per gli utenti.



Tra le cause della carenza anche una programmazione non troppo lungimirante negli anni precedenti nell'accesso alle scuole di specializzazione. Pochi gli specialisti disponibili a ricoprire gli incarichi territoriali e quelli ospedalieri.



Nel servizio di Giulia Monaldi l'intervista a Michele Mencacci, vicesegretario regionale Federazione pediatri. Montaggio di Gabriele Liberati.