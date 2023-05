Lo sportello antiviolenza universitario

Un servizio di ascolto, per offrire una relazione di aiuto. E' lo sportello antiviolenza dell'Università di Perugia, che finalmente apre in presenza dopo i problemi legati al Covid. Si trova in Via del Verzaro 29. Coinvolge le associazioni umbre aderenti all'iniziativa che si occupano di discriminazioni e difficoltà varie. Lo sportello puo' essere contattato tutti i giovedì dalla 15 alle 18. Il telefono 075 5853990. E' un servizio gratuito rivolto a chiunque ne abbia bisogno studenti e studentesse. Che saranno protetti e messi in contatto con le associazioni in grado di sostenerli, da Omphalos, a chi si occupa di violenze di genere.

Nel servizio di Giulia Monaldi l'intervista al Magnifico Rettore Maurizio Oliviero e a Silvia Fornari, responsabile del servizio.