Tct chiude i battenti, restano senza lavoro i 50 dipendenti

La proprietà di TCT conferma l’intenzione di chiudere l’attività il 21 maggio, pertanto venerdì 19 sarà l’ultimo giorno di lavoro per i circa 50 dipendenti. Secondo TCT non ci sono più le condizioni per continuare a lavorare con il Tubificio la cui direzione ha comunicato di non essere più interessata alla trattativa.

I sindacati ancora non sanno con quale procedura TCT chiuderà l’attività.

Dall’inizio dell’anno i lavoratori di TCT fanno Cassa Integrazione a singhiozzo per mancanza di prodotti da tagliare e spedire, causa soprattutto il rallentamento del mercato di riferimento, l’automotive. Sfuma la prospettiva dell’acquisizione di TCT da parte di Arvedi, la cui promessa verbale ai lavoratori di TCT cade nel vuoto. Il Tubificio ha attivato 3 macchinari da taglio per effettuare le stesse lavorazioni di TCT, altri macchinari sono in via di acquisizione. Un segnale che conferma le preoccupazioni dei lavoratori. Le segreterie territoriali dei sindacati chiedono un incontro alla direzione del Tubificio e all’assessore Fioroni. Chiedono inoltre al Prefetto se ritiene di riaprire il tavolo.

