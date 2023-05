A Terni campionati italiani pattinaggio a rotelle

Per la quarta volta negli ultimi otto anni Terni ha ospitato i campionati italiani di pattinaggio, in questo caso riservati alle categoria Allievi e Ragazzi, a conferma di una tradizione ormai consolidata per questa particolare disciplina. Il ciclopattinodromo Renato Perona in tre giorni di gare ha visto esibirsi quasi 500 atleti, per un movimento complessivo che ha rappresentato un grande successo per l'intero territorio.

L'evento è stata anche l'occasione per mettere in mostra il vivaio umbro, con particolare riferimento ai portacolori dell'Eurosport Club (la società organizzatrice) sulla scia di un campione come Alessio Rossi, in prima linea stavolta nelle visti di tecnico.

Per il campione ternano, dopo un brutto infortunio, è tempo solo di allenamenti, in vista di una nuova stagione non più incentrata sul pattinaggio a rotelle.

Nel servizio di Luca Pisinicca, montato da Francesco Saito, il presidente Eurosport Club Terni Carlo Danieli e Alessio Rossi