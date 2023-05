61esima Coppa San Michele a Foligno

Doppio colpo d'autore per Tommaso Brunori alla 61° Coppa San Michele, classicissima del calendario nazionale riservata agli Juniores, appuntamento che ha regalato spettacolo non solo sul piano squisitamente sportivo, ma anche su quello paesaggistico, con scorci come quello di Ponte San Magno o del muro di Montepennino, quest'ultimo al suono delle campane, che anche quest'anno hanno fornito istantanee di forte impatto scenografico e di profondo legame con il territorio. Sul traguardo di Cave di Foligno il portacolori del Team Fortebraccio si è imposto in volata, davanti al compagno di casa Samuele Scappini e a Pietro Sterbini del Team Coratti, andandosi a prendere così anche il titolo di campione regionale di categoria. A decidere la contesa è stato uno sprint di poco più di 20 unità, specchio di una corsa, con 125 partenti, dall'andamento tattico piuttosto bloccato. Nonostante i numerosi tentativi di fuga a prevalere è stato infatti l'equilibrio e la stretta marcatura tra i migliori, vuoi anche per la doppia posta in palio che coinvolgeva in primis le formazioni di casa. Per Brunori, come detto, una doppia soddisfazione e un titolo per il quale ha raccolto il testimone proprio da Scappini, che un anno or sono si laureò numero uno dell'Umbria proprio in questa corsa.

Servizio di Luca Pisinicca