I successi del Circolo Scherma di Terni

Il Circolo Scherma Terni è la realtà più prolifica in Italia in questa stagione. Ai successi citati dal presidente Alberto Tiberi nell'intervista, se ne possono annoverare altri. Dai master Benucci, Zacchero e Vichi, quest'ultimo argento europeo, passando per le giovanissime Quirini e Liberati. Senza dimenticare le varie Ferracuti, Sbarzella e Vardaro, ormai nel gota della scherma italiana. E poi il fiore all'occhiello della scuola ternana, il campionissimo Alessio Foconi, che sta preparando un grande appuntamento.

Una stagione, quella attuale, che rischia seriamente di restare nella storia del circolo di via Guido Mirimao, una stagione che troverà il suo apice proprio sulla fine, in autunno, quando Terni ospiterà un evento di prestigio mondiale.

Il servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Francesco Fiocchi