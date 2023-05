La motocavalcata di Norcia

Una splendida giornata di sole, finalmente verrebbe da dire, una città di Norcia colorata, festosa e particolarmente rumorosa. Questi gli ingredienti della terza Motocavalcata Memorial Micheal Salvi, un momento per ricordare un ragazzo un del posto grande appassionato di moto ma anche per valorizzare, attraverso lo sport, un territorio martoriato prima del sisma e poi dalla pandemia, un territorio che fa del turismo la sua principale risorsa.

Le oltre 250 moto, che sono arrivate a Norcia da ogni parte del centro Italia, si sono date appuntamento nella centralissima piazza san Benedetto, per poi affrontare un percorso, circa un centinaio di km, immerso nello splendore della valnerina. Divertimento, socialità e un comune denominatore: la grande passione per il rombo della moto.

Il servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Francesco Battistelli.