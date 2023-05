Sir, il giorno della finale

E' l'atto conclusivo della stagione. Non proprio quello che tutti si aspettavano, ma pur sempre una finale, con in palio un traguardo da conquistare. L'approdo in Europa, quella meno importante della Challenge Cup, un'Europa però da non fallire per mitigare in parte le grandi delusioni di un 2023 ancora senza titoli. Avversario della Sir Susa Perugia, questa sera alle 19.30 davanti al pubblico del Pala Barton, è la Vero Volley Monza, vincitrice in semifinale su Verona, squadra affrontata e battuta 3 volte su 3 in questa stagione (l'ultima proprio nel girone dei Playoff Challange) ma fortemente determinata a chiudere con una grande impresa. Per il tecnico Anastasi si tratterà dell'ultima volta sulla panchina della Sir, come lui stesso ha sottolineato. Così non sarà invece per gran parte dei Block Devils, che proprio da questa sfida potranno costruire parte della loro prossima stagione. Anastasi in quest'ultimo atto potrebbe fare ricorso davvero all'intero roaster, ma dall'inizio dovrebbero partite Russo e Flavio centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori, Herrera opposto, Giannelli palleggiatore e Colaci libero. Dal tecnico un appello ai sirmaniaci, per un pala barton che possa tornare a splendere come nei giorni migliori.

Servizio di Luca Pisinicca