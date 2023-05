Il villaggio del volley

oltre 1300 giovani studenti provenienti da tutta l'Umbria per imparare a schiacciare con Lucky Lucchetta, grande campione del passato e vero e proprio animatore del cosiddetto, Villaggio del volley, un'iniziativa promozionale che ha toccato tutte le città sedi del prossimo Campionato Europeo, per avvicinare i più piccoli al mondo della pallavolo. In attesa di vivere il grande evento, in programma al PalaBarton dal 30 agosto al primo settembre, è stato il centro città ad animarsi. Una marea colorata e divertita, tra iniziative, balli scatenati, stand di vario genere e naturalmente lo Spike ball all'interno di mini campi montati direttamente in Corso Vannucci.

Servizio di Luca Pisinicca, con le interviste ad Andrea Lucchetta, ex pallavolista, Giuseppe Lomurno, Presidente Federvolley Umbria, e Valerio Vermiglio, ex pallavolista.