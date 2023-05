Perugia capitale delle arti marziali

Il sogno Olimpico. Quello di portare un atleta umbro delle arti marziali nella kermesse a cinque cerchi. Ed eventi come il gran galà che si è tenuto nei giorni scorsi al Pala Barton, con la presenza di alcuni tra i più grandi interpreti europeo delle vari discipline, certamente contribuiscono a innalzare il livello qualitativo e di esperienza dei nostri rappresentanti.

Quasi 600 atleti, dai più piccoli, fino ai master, oltre un migliaio di presenze tra tecnici e accompagnatori. Tanti anche i curiosi e appassionati che hanno riempito le tribune del palasport perugino nella due giorni di gare. Arti marziali cinesi, kung fu e altri sport da combattimento, dall'alto contenuto di spettacolarità. Ennesima conferma della forte vocazione umbra e in particolar modo del capoluogo delle discipline riconducibili al mondo delle arti marziali. Non a caso il prossimo weekend sempre il Pala Barton ospiterà un altro significativo appuntamento.

Nel servizio di Luca Pisinicca, montato da Renzo Matteucci, le interviste ad Andrea Arena, presidente Fijlkam Umbria, e Mattia Lorenzi, responsabile organizzativo Dragon Open Competition