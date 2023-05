Mensa dei poveri di Perugia, numeri preoccupanti

Il primo maggio è la festa dei lavoratori, ma anche di chi un lavoro non ce l'ha o è troppo precario e non arriva alla fine del mese. C'è anche questo dietro i 114 pasti al giorno offerti dalla mensa "Don Gualtiero" di Perugia. Inaugurata a fine aprile 2022, ha compiuto il suo primo anno di attività, con 304 giorni di servizio, distribuendo 34.592 pasti grazie a 40 volontari. Ci sono poi circa cinquemila famiglie che si rivolgono ai cinque empori della solidarietà. «Numeri che parlano di grande vulnerabilità» dice il direttore della Caritas don Marco Briziarelli. Negli ultimi anni la pandemia, poi l'aumento dei prezzi causato dalla guerra in Ucraina hanno aggravato la situazione. Proprio per conoscere la realtà e i bisogni dei lavoratori, il vescovo Ivan Maffeis sta svolgendo incontri nelle aziende, tra cui Perugina e Gesenu. Martedì sarà alla centrale Enel di Pietrafitta e giovedì concluderà il tour alla Grifoflex di Marsciano.

Servizio di Ivano Porfiri, con l'intervista a Carlo Cerati, direttore Ufficio diocesano sociale e lavoro.