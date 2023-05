Affluenza alle 12 in leggero calo

Meno di un elettore su 10 si è presentato stamattina tra i circa 100 mila umbri chiamati alle urne nei 147 seggi allestiti tra Terni e Umbertide. Qui, due settimane fa nessuno dei candidati aveva raggiunto il 50% dei voti e dunque si è reso necessario svolgere il turno di ballottaggio. Dalle prefetture fanno sapere che le operazioni di voto procedono regolarmente.

Affluenza bassa soprattutto a Terni. Alle 12 aveva votato il 9,23% rispetto all'11,91% del primo turno con un calo dunque del 2,68%. Va meglio a Umbertide dove si è recato alle urne il 14,67%, comunque in calo rispetto al 16,98% del 14 maggio.

Nella seconda città dell'Umbria, attesi nei 129 seggi allestiti 87.622 elettori. Qui si contendono la fascia di sindaco Orlando Masselli, candidato di centrodestra sostenuto da sette liste e Stefano Bandecchi, per Alternativa Popolare e tre liste civiche.

A Umbertide sono 12.547 gli elettori chiamati nei 18 seggi per scegliere tra il primo cittadino uscente, Luca Carizia, candidato del centrodestra unito e Sauro Anniboletti per il centrosinistra, che in vista del ballottaggio ha stretto un apparentamento con il Movimento 5 stelle.

I seggi resteranno aperti stasera fino alle 23 e poi domani dalle 7 alle 15. Il prossimo dato sull'affluenza è atteso per le 19.