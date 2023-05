Pierantonio non è più zona rossa

Niente più transenne né zona rossa. La riapertura di via Leonardo da Vinci, l'arteria nel cuore di Pierantonio, ha un valore pratico per la rinnovata libertà di transito, ma soprattutto simbolico. Un segno di ripartenza. Questo grazie al completamento dei lavori di messa in sicurezza del campanile di San Paterniano, ingabbiato con funi d'acciaio. Di nuovo agibili alcuni immobili posti sotto di esso. La pizzeria, al momento ancora chiusa, e alcuni appartamenti, con i proprietari che possono rientrare. In paese a breve potrebbe riaprire anche il secondo bar e un negozio di materiale edile. Intanto sono state raccolte tutte le circa 180 domande per il Cas, il contributo di autonoma sistemazione e nel giro di un paio di settimane dovrebbero partire i primi bonifici. L'altra faccia di Pierantonio sono i 7 nuclei familiari, una ventina di sfollati perlopiù stranieri, ancora nella palestra a quasi 3 mesi dal sisma. Lamentano la difficoltà di trovare case a portata delle loro tasche.

Servizio di Ivano Porfiri, montaggio di Sergio Gisti