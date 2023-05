150mila euro per la ricerca sulla leucemia mieloide

La leucemia mieloide acuta è una forma di tumore del sangue estremamente aggressiva che ogni hanno colpisce 2.500-3000 nuovi pazienti e molti purtroppo non ce la fanno, come è accaduto a Sinisa Mihajlovic. A Perugia, c'è un team di ricerca che ogni mattino dalle 7 è in laboratorio per cercare nuovi strumenti di diagnosi e cura. A guidarlo la professoressa Maria Paola Martelli, che si è appena aggiudicata il prestigioso Grant Proof of Concept 2023 dello European Research Council. Un finanziamento di 150mila euro per un periodo di 18 mesi servirà ad esplorare il potenziale innovativo di risultati specifici di questa ricerca. Se lo sviluppo dei test andrà a buon fine, si passerà alla fase di sperimentazione clinica. Decisivo, in questo, è il consenso dei pazienti con le famiglie a sottoporsi ai protocolli sperimentali e chi li accoglie e supporta come il Comitato per la Vita 'Daniele Chianelli'. Il cui presidente Franco è tornato a chiedere a gran voce un acceleratore lineare.

Servizio di Ivano Porfiri