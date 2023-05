Stupro in discoteca, condannato a cinque anni

E' una sentenza che non lenisce la ferita profonda per un reato "irrisarcibile", ma che accoglie quasi in pieno la richiesta del Pubblico Ministero e, in questo senso, soddisfa la parte civile. E' la reazione, il giorno successivo alla condanna a 5 anni e 4 mesi di Simone Peppicelli, proprietario della discoteca "The box" di Città della Pieve. Il 53enne di Chiusi era accusato dello stupro di una ragazza di 23 anni e di aver molestato sessualmente altre tre giovani all'interno del locale, nella notte tra il 1 e il 2 ottobre 2022. Il giudice ha disposto anche una provvisionale di 30mila euro per la 23enne e 3mila euro a testa per le altre ragazze. L'avvocato Stefania Vichi, che rappresenta la vittima del presunto stupro, riferisce che verrà valutata successivamente una richiesta di risarcimento in sede civile per quello che comunque resta un reato "irrisarcibile". Secondo la versione dell'accusa, il 53enne avrebbe fatto bere la giovane e poi l'avrebbe immobilizzata sul pavimento costringendola ad avere un rapporto sessuale. Ricostruzione che viene contestata da Peppicelli, che ieri in aula ha preso la parola. Il gestore del locale non contesta che ci sia stato un rapporto sessuale, ma a suo dire è stato conseziente. L'avvocato Roberto Romagnoli, che difende il 53enne, sottolinea come non esiste nessun riscontro esterno oggettivo a quanto dichiarato dalla vittima. E per questo si dice estremamente fiducioso in vista dell'appello, che verrà proposto non appena avverrà il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado.

Servizio di Ivano Porfiri