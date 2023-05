Festa grande al Liberati per la Ternana al femminile

Una grande festa quella di domenica per le ragazze della Ternana femminile nel palcoscenico d'eccezione del Libero Liberati. La vittoria per 3 a 1 sul San Marino Academy, alla presenza del patron Bandecchi, degna conclusione di una grande stagione. Nemmeno il temporale ha rovinato la giornata a una scatenata Spyryidonidou, doppietta per arrivare a 29 centri e titolo di capocannoniera. Terza rete di Pacioni a coronare un campionato rossoverde chiuso al terzo posto ma con il miglior attacco. Balli, cori e l'abbraccio dei tifosi prima dei titoli di coda. Ma con la certezza di una società che guarda già avanti per coltivare il sogno di una promozione quest'anno solo sfiorata.

Nel servizio di Ivano Porfiri, montato da Carlo Bartolucci, le parole di Federica Di Criscio, difensore Ternana, Fabio Melillo, allenatore, e Isabella Cardone, Responsabile settore femminile Ternana