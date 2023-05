"Povera" ma gioca online: denunciata furbetta del reddito di cittadinanza

Per lo Stato era povera, anzi poverissima, senza lavoro e con una disponibilità finanziaria pari quasi a zero, tanto da ottenere il reddito di cittadinanza, nella vecchia versione più generosa da 700 euro al mese. Un gruzzolo, invece, ce l'aveva, nascosto sotto forma di "conto giochi" utilizzabile per puntare su siti di scommesse online.

Denaro non virtuale, ma reale, per più di 25mila euro che la donna, una 49enne di origine campana, si era "dimenticata" di indicare nell'Isee, la fotografia del suo patrimonio, al momento della presentazione all'Inps della domanda per il sussidio. Svista o più probabilmente astuzia, per riversare somme provenienti da fonti di reddito sconosciute al Fisco.

A segnalare l'anomalia sono stati i carabinieri della Compagnia di Assisi e della stazione di Cannara, impegnati in un'indagine parallela su frodi informatiche che coinvolge proprio la donna. E' scattata, così, la denuncia per truffa: il conto-giochi online, infatti, è da considerarsi a tutti gli effetti un portafogli elettronico, dove accreditare depositi ed eventuali vincite ed effettuare prelievi, al momento del bisogno. L'Inps ha disposto lo stop immediato al sostegno economico della percettrice del reddito di cittadinanza e attivato le procedure per la restituzione delle somme incassate: più di seimila euro negli ultimi mesi.

Servizio di Andrea Rossini.