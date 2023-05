Otto medici indagati

Otto medici, sei professioniste e due professionisti in servizio all'epoca dei fatti all'ospedale di Perugia, sono indagati a loro stessa garanzia per la morte di Alex Mazzoni, lo studente di 17 anni, malato di leucemia, vittima di una emorragia interna massiva mentre era sottoposto alle cure. L'ipotesi, omicidio colposo, è la stessa formulata all'indomani della tragedia, nel marzo 2020: allora, però, l'accusa, dopo una prima inchiesta, fu archiviata. Sulla base di un nuovo dossier, presentato dai genitori alla magistratura, e della conseguente richiesta della procura il giudice per le indagini preliminari ha deciso di riaprire il caso. Secondo gli specialisti consultati dalla famiglia, infatti, non sarebbe stata la malattia la diretta responsabile della morte del ragazzo, ma un trattamento medico sbagliato, frutto di scelte definite imprudenti: a loro avviso sarebbe stato sufficiente effettuare un esame endoscopico all'insorgenza dei primi episodi emorragici, per curare le lesioni e adottare un più prudente piano terapeutico. Ora, per fare chiarezza, sarà disposta una nuova perizia da affidare a un collegio medico-legale "terzo": si svolgerà nelle forme dell'incidente probatorio, e quindi nel contraddittorio tra le parti. Solo così si potrà capire se la prematura morte di Alex, - tra lo sconcerto dei genitori che vedevano il figlio peggiorare sotto i loro occhi a dispetto delle rassicurazioni dei medici - poteva essere evitata.

di Andrea Rossini, montaggio di Francesco Battistelli