Il ritorno di Petrucci

Certi amori non finiscono: è il caso di Danilo Petrucci che dal 12 al 14 maggio tornerà a indossare la tuta rosso fiammante del team ufficiale della Ducati. Correrà, infatti, il prossimo Gran premio e lo farà in sella alla moto campione del modo proprio sul circuito di Le Mans, dove nel 2020 trionfò sotto la pioggia, dominando dal primo all'ultimo giro sulla pista bagnata. La seconda e ultima vittoria in carriera in moto Gp del pilota ternano che, nella massima categoria, ha raccolto meno di quanto meritasse. A quasi 33 anni è impegnato nel campionato mondiale Superbike, ma non ha potuto dire di no alla chiamata della casa di Borgo Panigale, in accordo con il suo attuale team. Petrucci sostituirà Enea Bastianini, costretto ancora ad alzare bandiera bianca per i postumi dell'infortunio alla spalla nella speranza di presentarsi al meglio al Gran premio d'Italia in programma al Mugello a giugno. L'affidabile "Petrux" nella scorsa stagione ebbe modo di riassaporare le atmosfere del motomondiale chiamato dalla Suzuki in Thailandia, ma alla Ducati è tutta un'altra storia. Carico e pieno di entusiasmo, Petrucci sarà attorniato dalla fiducia della squadra che lo conosce bene e potrà contare su una moto che gli è più familiare. "Sono orgoglioso e onorato che abbiano pensato a me dice - non vedo l'ora di tornare in pista". Un'attesa condivisa dai suoi tifosi che a Terni festeggiarono con lui in piazza proprio dopo Le Mans.

Servizio di Andrea Rossini