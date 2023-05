Schianto a Torricella. Tre vittime, due minorenni

Le mamme hanno scoperto della morte delle figlie dai carabinieri. Stamane non si erano allarmate per il mancato ritorno a casa: ciascuna aveva detto che avrebbe dormito dall'altra. Sono due studentesse di 15 e 16 anni, Ana Tuja e Nika Myshko, residenti a Perugia, le due vittime, rimaste per alcune ore senza nome, dell'incidente stradale accaduto la notte scorsa, dopo le 3, lungo il raccordo Perugia-Bettolle, all'altezza dell'uscita per Torricella di Magione. Morto sul colpo anche il conducente, un ventottenne ecuadoriano, Julio Cesar Vera Quinonez, l'unico ad avere con sé i documenti. Tornavano da una festa in un locale del Trasimeno. A bordo dell'utilitaria, una vecchia Fiesta che ha urtato un'altra vettura in fase di sorpasso per poi sfondare il guard-rail e ribaltarsi in un dirupo, c'era anche un altro passeggero: l'unico sopravvissuto dei quattro. Florentin Tuja è il fratello, maggiorenne, di una delle adolescenti, ma anche nel suo caso l'identità si è scoperta solo grazie agli accertamenti dei carabinieri di Perugia. Ricoverato in condizioni disperate, è tutt'ora in coma. La procura aprirà un fascicolo esplorativo con l'ipotesi di omicidio stradale. Disposte analisi tossicologiche per scoprire l'eventuale presenza di alcol o droga nel sangue del guidatore. Ferito lievemente anche il conducente della seconda auto coinvolta: è un ventenne di Città di Castello.

Poco più che bambine, le due minori, legate tra loro, erano cresciute in fretta, lontane dai Paese di origine, in famiglie difficili: entrambe di origine straniera, una romena l'altra ucraina, frequentavano una scuola professionale (Ecipa Umbria). La più giovane un anno fa era stata aggredita e ripresa col telefonino da un gruppo di bulle. Una di loro, sui social, continua a infierire perfino oggi, davanti alla tragedia. "Il karma esiste" si legge in un commento che stona con il cordoglio della Rete.

Servizio di Andrea Rossini, montaggio di Sergio Gisti