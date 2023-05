Macerie verso Brocanello

Dopo che il Tar ha rigettato la richiesta di sospensione dei lavori per l'impianto di riciclo delle macerie nella cava di Poreta ieri nuovo tavolo tecnico convocato dalla Regione per trovare una soluzione alternativa insieme a Comune e ditte interessate. La cava di Brocanello ha una capacità importate, di 800 mila metri cubi e il Comune pensa di utilizzarla per ospitare anche le macerie post sisma del cratere, una volta che partirà la ricostruzione nello spoletino.

di Gabriele Salari