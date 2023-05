Ballottaggi, si vota domani e lunedì

Seggi aperti domani e lunedì nei due comuni umbri in cui il sindaco non è stato eletto al primo turno. Al ballottaggio vanno Terni e Umbertide: qui i candidati non hanno ottenuto il 50% più uno dei voti validi e i due più votati si affronteranno al ballottaggio.

Nella seconda città umbra sono chiamati alle urne 87.622 elettori. Dovranno scegliere tra il candidato di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, Orlando Masselli e Stefano Bandecchi, sostenuto da Alternativa Popolare e liste civiche.

12.547 gli elettori a Umbertide, dove per la poltrona di sindaco si sfideranno il primo cittadino uscente, Luca Carizia, candidato del centrodestra unito e Sauro Anniboletti per il centrosinistra, che in vista del ballottaggio ha stretto un apparentamento con il Movimento 5 stelle.

Si vota domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.