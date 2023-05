Il vino come una volta

Biologico, naturale, artigianale, vero o secondo natura. Oltre le definizioni e dei disciplinari, c'è un orizzonte del vino e della viticultura che non passa per i meridiani classici dell'enologia seriale di mercato. Un modo per recuperare la tradizione fatto di scelte in controtendenza: fare vino senza addizioni o stabilizzazioni forzate in cantina. Fermentazioni spontanee per prodotti che non contengono altro che le uve d'origine e tutte le caratteristiche dei terreni, del clima e del microclima che le hanno cullate senza conoscere pesticidi o lavorazioni invasive.

Nel servizio di Massimi Solani, montaggio di Sergio Gisti, le voci di Giovanni Cenci - cantina Cenci, Annalisa Mattioli - cantina Collecapretta, Sara Gallina - Cantina Montecorneo 570 e Marco Durante - cantina Il Signor Kurtz