A Terni il giorno dopo il voto

Il giorno dopo il voto che ha terremotato la politica ternana e portato Stefano Bandecchi sullo scranno di sindaco, fra i partiti tradizionali c'è ancora incredulità di fronte ad un risultato, che pure nelle ultime due settimane aveva iniziato a farsi credibile. E con la delusione iniziano a serpeggiare anche le accuse, rivolte dal centrodestra a chi, rimasto fuori dal ballottaggio, avrebbe sostenuto Bandecchi per puntare al terremoto. Lo sostiene apertamente il candidato sconfitto Orlando Masselli. Dal canto suo il centrodestra respinge le critiche per la scelta di non ricandidare il sindaco uscente Leonardo Latini, che cinque anni fa aveva strappato il Comune alla sinistra. Così, dopo il centrosinistra diviso e pesantemente sconfitto al primo turno, tocca al centrodestra fare i conti con la débacle in un consiglio comunale dove nei banchi dell'opposizione, a fronte dei venti posti addegnati alle liste che sostenevano Bandecchi, Fratelli d'Italia avrà 5 consiglieri contro i quattro del Pd. Uno per Forza Italia e Movimento Cinque Stelle, con la Lega, cinque anni fa grande vincitrice delle elezioni con Latini, che resta fuori da Palazzo Spada.

Nel servizio di Massimo Solani la voce del candidato di centro destra Orlando Masselli