Verso la nuova giunta Bandecchi

Finiti i festeggiamenti e rientrato a Roma, Stefano Bandecchi è già al lavoro nella nuova veste da sindaco di Terni. Incarico che potrebbe ricevere ufficialmente già domani dalle mani del predecessore Leonardo Latini nel caso dall''Ufficio Elettorale Centrale del Tribunale dovesse arrivare la proclamazione del nuovo primo cittadino e dei consiglieri comunali. Da quel momento inizieranno i dieci giorni di tempo per la convocazione del primo consiglio comunale che si riunirà per le procedure di rito e l'elezione del presidente dell'assemblea cittadina. Dovrebbe invece arrivare prima, probabilmente già entro il fine settimana, la comunicazione ufficiale dei nomi che comporranno la nuova giunta cittadina. La lista dei nove assessori è già pronta ma ancora top secret: fra loro il vicesindaco sarà il coordinatore regionale di Alternativa Popolare Riccardo Corridore. Nomi che saranno scelti nella lista d 140 persone, fra candidati e staff che ha lavorato alla campagna elettorale, che hanno sostenuto Stefano Bandecchi nella sua corsa verso Palazzo Spada. Dal canto suo, il sindaco ha già annunciato, rimarrà anche presidente della Ternana mentre restano da sciogliere i nodi relativi ad eventuali incompatibilità con cariche societarie e partecipazioni all'interno del gruppo Unicusano.

Oltre ai 20 della pattuglia di maggioranza, divisi nelle quattro liste che hanno sostenuto Bandecchi, entrano a Palazzo Spada anche cinque consiglieri di Fratelli d'Italia, uno per la lista Masselli Sindaco e uno per Forza Italia, quattro per il Pd, compreso il candidato sindaco Jose Maria Kenny, e uno solo per il Movimento Cinque Stelle, ossia il candidato Claudio Fioretti. Resta invece fuori dal consiglio comunale la Lega, che solo cinque anni fa con il centro destra unito eleggeva il sindaco Leonardo Latini raccogliendo quasi il 30% dei voti.

Servizio di Massimo Solani