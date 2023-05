Speciale elezioni, lunedì alle 23.15 su Rai 3

La Tgr in campo per raccontare le Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio: si vota in 600 comuni e 13 città capoluogo e la Testata Giornalistica Regionale, diretta da Alessandro Casarin, analizzerà i risultati con uno speciale Nazionale in diretta lunedì 15 maggio alle 23.15 su Rai 3. Lo speciale Elezioni, curato da Roberto Pacchetti e Massimo Donelli, andrà in onda dallo studio TV2 di Corso Sempione a Milano e sarà condotto da Andrea Silla e Valentina David con il coordinamento giornalistico di Angiolina Melchiori e la regia di

Marzia Robba. Ospiti in studio, Daniela Santanchè, Ministro del Turismo e Coordinatore di Fratelli d'Italia in Lombardia; Pierfrancesco Majorino, membro della segreteria nazionale del Partito Democratico; Dario Violi, esponente del Movimento 5 Stelle; e Luca Toccalini, Segretario Federale della Lega Giovani. Previsti anche contributi delle altre forze politiche e collegamenti in diretta da tutte le città al voto. In Umbria, lo ricordiamo, oltre che a Terni si vota a Cannara, Corciano, Monte Santa Maria Tiberina, Passignano sul Trasimeno, Trevi e Umbertide.