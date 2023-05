Boom delle locazioni a canone concordato

Boom delle locazioni abitative a canone concordato in tutta Italia: dal 5,7 per cento del 2014 al 25,1 del 2021. E l'Umbria fa meglio dei dati nazionali registrati dalla Borsa immobiliare. Con gli affitti a canone concordato, i conduttori pagano una rata più bassa di quella di mercato, mentre i locatori possono beneficiare di un pagamento Irpef con cedolare secca del 10 per cento e una riduzione dell'Imu, ma si tratta di contratti che possono essere stipulati solo nei comuni ad alta densità abitativa e solo se è stato siglato un accordo territoriale tra ente comunale e associazioni dei proprietari e degli inquilini. Per avere anche il beneficio fiscale, oltre a una riduzione del canone però, uno studente deve risiedere ad almeno 100 chilometri dall'ateneo prescelto.

Nel servizio di Monica Tasciotti, l'intervista a Marcello Bambagioni, Presidente Comitato Listino della Borsa immobiliare dell'Umbria