Il flauto magico di Mozart, nella splendida versione animata di Gianini e Luzzati è uno degli esempi più alti di come si possa avvicinare anche un pubblico giovanissimo alla musica classica. Siamo stati alle prove dello spettacolo dedicato proprio a "Mozart", che ha chiuso la stagione 2022-23 del progetto "Musica per Crescere", uno dei geni assoluti della storia della musica la cui educazione musicale non è mai passata per studi accademici.

Dal 2002 la Fondazione Perugia Musica Classica insieme agli Amici della Musica di Perugia grazie a questo progetto, hanno prodotto circa 350 spettacoli musicali e portato nei teatri più di 130mila ragazzi durante l'orario di lezione nelle «Mattinate musicali», che fanno ormai parte dell'offerta formativa di molti istituti perugini.

Musica per Crescere, negli anni si è arricchito di altre iniziative con la partecipazione di giovani interpreti, tra cui (se ripreso nel concerto di domenica, inserire qui il coro) il Coro di voci bianche del Conservatorio "Morlacchi" e i giovani dell'orchestra da Camera di Perugia che hanno dato vita all'evento speciale Mozart.

