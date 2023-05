I turisti del ponte

Anche se le condizioni meteo di quest'ultimo ponte del primo maggio sono state tutt'altro che favorevoli, i primi dati restituiscono un bilancio più che positivo come già era stato per lo scorso ponte del 25 aprile che aveva fatto balzare l'Umbria in testa alla classifica delle destinazioni italiane più gettonate. Certo il maltempo ha frenato le prenotazioni last minute, ma c'è grande soddisfazione da parte degli operatori turistici.

Secondo Federalberghi la percentuale di occupazione delle camere si è attestata intorno all'80 %, più ottimisti i primi dati di Assoturismo Umbria.

Se gli agriturismi sono le sistemazioni preferite da chi viene in Umbria, quanto alle mete c'è sempre in testa Assisi seguita da Perugia con Gubbio in forte ascesa.

Un buon 60 per cento i turisti italiani che nonostante la minaccia di pioggia e temperature al di sotto della media non ha rinunciato a una vacanza nei borghi e città d'arte, 40% circa gli stranieri provenienti in maggioranza da Nord America , Inghilterra , Germania e paesi nordici.

Nel servizio di Monica Tasciotti l'intervista a Matteo Fortunati, Presidente Assoturismo Umbria. Montaggio di Gabriele Liberati.