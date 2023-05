Reati contro il patrimonio culturale, i numeri del 2022

C'erano anche opere di Guttuso e Burri, abilmente contraffatte, ma vendute a caro prezzo come originali in negozi di Terni e Città di Castello, tra gli 11 falsi sequestrati lo scorso anno dal Nucleo Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale di Perugia. Che ha diffuso i dati relativi all'attività del 2022. 339 i pezzi di antiquariato e i libri preziosi scovati in esercizi commerciali specializzati, fiere o in siti di vendita online. 262 i reperti archeologici, indebitamente sottratti, ritrovati dal reparto specializzato dell'Arma in Umbria. Recuperi per un valore totale di 116mila Euro in un solo anno. Anno in cui, in Umbria, è cresciuto il numero delle denunce di furto di beni culturali: sono state 14, rispetto alle otto del 2021. Spesso, però, si tratta di furti avvenuti in passato e denunciati solo quando i proprietari del maltolto vengono informati del recupero. Le persone denunciate all'autorità giudiziaria per reati contro il patrimonio culturale, lo scorso anno, sono state 61.

Servizio di Dario Tomassini