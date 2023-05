Caro affitti: "sono le locazioni brevi ai turisti a far lievitare i prezzi"

La conversione di immobili un tempo destinati a contratti di locazione di lunga durata in strutture ricettive affittate per brevi periodi a turisti, è una delle cause principali della riduzione di alloggi per studenti universitari anche in Umbria. L'offerta sul mercato si riduce e i prezzi salgono: una stanza singola, a Perugia, costa più di 300 Euro, spese escluse. La protesta degli universitari, partita da Milano, è arrivata anche a Perugia, con le tende dell'Udu piazzate davanti al palazzo della regione.

“I proprietari optano sempre più spesso per affitti di breve durata perché sono più convenienti”: ci ha spiegato Francesco Marco Maiotti, vicepresidente della federazione agenti immobiliari professionali, nel servizio di Dario Tomassini. Montaggio Lorenzo Papi.