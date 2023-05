Parola all'esperto: "Serve welfare migliore e più immigrati"

La chiamano rivoluzione silenziosa, in sociologia. Un processo che, negli ultimi decenni, in Italia e soprattutto in Umbria, ha portato ad una forte contrazione della popolazione. Le cicogne volano lontane dalla nostra regione e i residenti sono sempre più anziani. Negli ultimi 10 anni gli under 15 sono diminuiti di 13mila unità, la popolazione 15-64 anni di altre 31mila unità. Chi è cresciuto sono gli anziani, con una crescita di 20mila persone.

Dati cristallizzati anche da un'indagine del Sole 24 ore sul rapporto tra lavoratori e pensionati, fortemente squilibrato in Umbria. Soprattutto nella provinciia di Terni che conta 81 occupati ogni 100 pensionati. In quella di Perugia, invece, il rapporto è di 96 a 100. Secondo l'Istat, nella nostra regione, nel 2050, la popolazione over 64 anni supererà il 35% del totale. Con effetti dirompenti sul sistema previdenziale e sulla tenuta dello stato sociale. Ma qauli sono le cause di questo fenomeno?

Tra le possibili soluzioni, dunque, ci sono le politiche di assistenza al reddito. Ma anche iniezioni di forza lavoro da Paesi che, al contrario del nostro, stanno vivendo una fase di crescita demografica.

Nel servizio di Dario Tomassini, l'intervista al sociologo Paolo Montesperelli. Montaggio Francesco Saito.