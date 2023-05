Occupazione, l'Umbria corre sul binario lento

Nell'Italia a due velocità, l'Umbria viaggia sul binario più lento, insieme alle altre regione del centro-sud, anche per quanto riguarda l'occupazione. Nel trimestre maggio-luglio 2023, le aziende della regione prevedono di assumere 930 persone in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un calo del 5,2%. Se i contratti dell'industria, nonostante il momento di incertezza internazionale, dovrebbero crescere di 1620 unità rispetto allo stesso trimestre 2022, +37%, a crollare sono i servizi alle imprese e alle persone, con 2550 assunzioni in meno previste, il 19% in meno rispetto allo scorso anno. in caduta libera il commercio, anche per l'erosione del reddito e del potere d'acquisto delle famiglie, anche a causa dell'inflazione. Un comparto che lascia sul campo 410 inserimenti che invece nel 2022 avevano trovato spazio. bene il turismo e la ristorazione, settori in cui - tra maggio e luglio - verranno impiegate 160 persone in più rispetto al 2022. i dati sono stati elaborati da Unioncamere e Anpal che hanno preso in considerazione un campione di 110mila aziende su tutto il territorio nazionale.

Servizio di Dario Tomassini